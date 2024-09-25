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Небензя: СВО продолжится, пока не будет убран киевский режим

Небензя: СВО продолжится, пока не будет убран киевский режим

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Россия будет продолжать спецоперацию в случае, если Запад не даст избавиться от киевского режима мирным путем.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Мирный путь с кем? Со зверьем? Наши гуманные соображения кончились Бучей. А эти соображения - результат подставы МО. Но и там пока гуманно разбираются. Восемь лет плясали сиртаки на полигонах. А пришел час, оказались ни с чем. Вместо обмундирования и вооружения оказались особняки, эксклюзивные коллекции, миллиардные счета ряженых. Они и до сих пор на плаву. Скатились до народного ВПК. Этот не подведет. Так всегда было. Но где основной? А тут опять бубны. И те же, при ком все разваливалось. И альтернативы нет. Партийные кодлы все закваски 90-х. Остались надежды на мужиков, прошедших горнило СВО.
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