Небензя: СВО продолжится, пока не будет убран киевский режим

АЮ

Александр Юткин

Мирный путь с кем? Со зверьем? Наши гуманные соображения кончились Бучей. А эти соображения - результат подставы МО. Но и там пока гуманно разбираются. Восемь лет плясали сиртаки на полигонах. А пришел час, оказались ни с чем. Вместо обмундирования и вооружения оказались особняки, эксклюзивные коллекции, миллиардные счета ряженых. Они и до сих пор на плаву. Скатились до народного ВПК. Этот не подведет. Так всегда было. Но где основной? А тут опять бубны. И те же, при ком все разваливалось. И альтернативы нет. Партийные кодлы все закваски 90-х. Остались надежды на мужиков, прошедших горнило СВО.