С 23 апреля дорожает проезд по платным дорогам в России: есть акции, низкий тариф, абонементы - как сэкономить

В среднем стоимость одного километра поднимается на 8 процентов. Однако, как подчеркнули в Росавтодоре, цена остается на ниже предельных значений, установленных законодательством, на 25 – 50 процентов: все зависит от дороги.
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