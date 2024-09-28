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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль сравнялся с Левандовским по числу результативных действий в сезоне Ла Лиги – по 9. Больше нет ни у кого

Вингер «Барселоны» забил гол «Осасуне» в матче 6-го тура чемпионата Испании (2:4).  Это четвертый мяч 17-летнего футболиста в текущем розыгрыше Ла Лиги, на его счету также 5 результативных передач.

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