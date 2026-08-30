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Царьград

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Варiety: Том Харди выпустил рэп-альбом с Czarface

Варiety: Том Харди выпустил рэп-альбом с Czarface

Том Харди, совместно с Czarface, выпустил рэп-альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer. В треках, где он под псевдонимом Фрэнки Пулицер, много упоминаний из кино и комиксов, включая роли Харди как Венома и камео в «Человек-паук: Нет пути домой».

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