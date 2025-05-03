Mansory превратил Mercedes V-класса в роскошный шаттл, стилизованный под Rolls-Royce

Если есть тюнинговый бренд, который сделал себе имя на доведении всего до абсурда, так это Mansory. Эта немецкая компания буквально воплощает философию чем больше, тем лучше зачастую до такой степени, что становится почти нелепо.
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