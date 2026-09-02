За полгода москвичи подали 59,9 тыс. заявлений на покупку недвижимости в регионах

Москвичи за первое полугодие 2026 года они подали 59,9 тыс. заявлений на покупку недвижимости за пределами столицы.
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