Заноза
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Заноза

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  • Вера смелых
    💯🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣💯👍👍👍👍👍👍💯👏👏👏👏👏👏🌷Либерального в ле...
  • Александр Шедный
    Вы, конечно, правы, намекая на то, что голосование сейчас проводится по партийным спискам. Но Затулин в Думе с 1993 г...В Госдуме спорят,...
  • Иван Агеев
    Судя по твоей писанине, ты ЕГЭ не сдавал, а "вчiвся в украiньской школi"😀Европа беременна ...

Спляшет ли Европа польский краковяк?

Спляшет ли Европа польский краковяк?

Надежды ясновельможных панов на Трампа могут не оправдаться     Даже если Уинстон Черчилль никогда не называл Польшу «гиеной Европы», она не переставала быть мелким европейским шакалом, всегда готовым отхватить «кусок мяса» у ослабевшего соседа.

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