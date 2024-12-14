Спляшет ли Европа польский краковяк?

Надежды ясновельможных панов на Трампа могут не оправдаться Даже если Уинстон Черчилль никогда не называл Польшу «гиеной Европы», она не переставала быть мелким европейским шакалом, всегда готовым отхватить «кусок мяса» у ослабевшего соседа.