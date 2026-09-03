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Игрок махачкалинского «Динамо» Сундуков о формате Кубка России: «Мне он не нравится. Все сделано для клубов РПЛ»

Игрок махачкалинского «Динамо» Сундуков о формате Кубка России: «Мне он не нравится. Все сделано для клубов РПЛ»

Защитник махачкалинского «Динамо» Темиркан Сундуков выразил мнение, что при нынешнем формате FONBET Кубка России более скромным командам тяжелее добраться до поздних стадий турнира.

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