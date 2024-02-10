Бросай курить, вставай на лыжи - и вместо рака будет грыжа!

- А как ты со своим познакомилась?- О, очень романтично! Он говорит: "Меня Коля зовут, а тебя как, красавица?", и кофе в постель подает! Электросчетчик, установленный в здании Басманного суда, внезапно изменил свои показания.
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