В Петербурге вдвое вырос спрос на дорожных строителей

Чаще всего требуются машинисты, водители и прорабы. Во втором квартале 2023 года компании из отрасли «Дорожное и инфраструктурное строительство» открыли более 46 тысяч вакансий по всей России, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года.