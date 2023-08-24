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В Петербурге вдвое вырос спрос на дорожных строителей

Чаще всего требуются машинисты, водители и прорабы. Во втором квартале 2023 года компании из отрасли «Дорожное и инфраструктурное строительство» открыли более 46 тысяч вакансий по всей России, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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