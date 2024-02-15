GigaChat сдал на врача. Экзаменуемый получил 4 балла

Нейронная сеть GigaChat прошла медицинский экзамен, проложив путь для ИИ в здравоохраненииНейросетевая модель GigaChat достигла важного рубежа, успешно сдав медицинский экзамен, необходимый для получения квалификации «доктор медицины».
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