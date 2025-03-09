Анкалаев – чемпион UFС, Вендел и расизм, поражения «Ман Сити» и «Баварии», дубль Салаха, золотой рекорд Клэбо, Дубов победил Ниманна и другие новости

1. В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде победил «Факел» (2:0), играя в большинстве с 37-й минуты – удаление Якимова вышло спорным.
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