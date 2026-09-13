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PSYСHOLOGY & FUN

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🤖ИИ-гиганты срочно ограничивают развитие ИИ, иначе к концу десятилетия он нас

🤖ИИ-гиганты срочно ограничивают развитие ИИ, иначе к концу десятилетия он нас уничтожит   Глава Anthropic (модель Claude) Дарио Амодей: За последние несколько месяцев я убедился, что для полного решения проблем, связанных с рисками, требуется еще большая осмотрительность – не просто инвестиции в предотвращение рисков, но регулирование темпов развития возможностей, чтобы система предотвращения рисков не отставала.

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