🤖ИИ-гиганты срочно ограничивают развитие ИИ, иначе к концу десятилетия он нас уничтожит Глава Anthropic (модель Claude) Дарио Амодей: За последние несколько месяцев я убедился, что для полного решения проблем, связанных с рисками, требуется еще большая осмотрительность – не просто инвестиции в предотвращение рисков, но регулирование темпов развития возможностей, чтобы система предотвращения рисков не отставала.
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