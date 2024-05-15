Ученые назвали источник рака, который присутствует в домашней еде

Всего один продукт может увеличить риск возникновения онкологических заболеваний на 41 процент.Зарубежные ученые выяснили, какой продукт в домашней еде увеличивает риск возникновения онкологиечских заболеваний.
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