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Ученые назвали повышение температуры "переломным моментом" для Земли

Ученые назвали повышение температуры "переломным моментом" для Земли

Сегодня людям приходится жить в достаточно сложной обстановке – многие страны захлестнули кровавые конфликты, экономические показатели ряда государств оставляют желать лучшего, мир уже познакомился с жуткой пандемией.

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