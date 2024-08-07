Ученые назвали повышение температуры "переломным моментом" для Земли

Сегодня людям приходится жить в достаточно сложной обстановке – многие страны захлестнули кровавые конфликты, экономические показатели ряда государств оставляют желать лучшего, мир уже познакомился с жуткой пандемией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии