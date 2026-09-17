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Царьград

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В ТЦ у Пятницкого шоссе иностранец ранил ножом 32-летнего продавца

В ТЦ у Пятницкого шоссе иностранец ранил ножом 32-летнего продавца

В торговом центре у Пятницкого шоссе трое посетителей устроили конфликт с персоналом салона связи. Молодые люди вели себя агрессивно и требовали зачислить деньги на счёт мобильного телефона.

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