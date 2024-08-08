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Петербурженка “помогала” нелегальным мигрантам, используя фирму мужа

Петербурженка “помогала” нелегальным мигрантам, используя фирму мужа

В Петербурге задержали мужчину и женщину, которые решили “помогать” нелегальным мигрантам. Причем женщина сама не так давно получила гражданство.

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