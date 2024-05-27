Госдума рассмотрит проект о досрочной пенсии для педагогов колледжей

Депутаты от фракции ЛДПР сегодня, в понедельник, 27 мая, внесут на рассмотрение Государственную думу законопроект о внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», в соответствии с которым предлагается при предоставлении права на досрочное пенсионное обеспечение учитывать педагогический стаж при условии, что в учреждении среднего профобразования обучаются не менее 50% детей в возрасте до 18 лет.