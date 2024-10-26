💔 Сложно представить, как можно было так поступить, бросив этих крошек на произвол судьбы. Малыши совсем беспомощные, им нужен дом и заботливые хозяева.
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💔 Сложно представить, как можно было так поступить, бросив этих крошек на произвол судьбы. Малыши совсем беспомощные, им нужен дом и заботливые хозяева.