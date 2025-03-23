Медведев сыронизировал над наигранной реакцией Зеленского на «звонок» Макрона

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отозвался о том, как Владимир Зеленский якобы отказался прерывать брифинг с журналистами ради телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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