Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев сыронизировал над наигранной реакцией Зеленского на «звонок» Макрона

Медведев сыронизировал над наигранной реакцией Зеленского на «звонок» Макрона

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отозвался о том, как Владимир Зеленский якобы отказался прерывать брифинг с журналистами ради телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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