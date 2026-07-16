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CNN: Трамп обсуждает расширение военной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп рассматривал варианты расширения военной операции против Ирана. По информации CNN, среди возможных действий фигурировал захват острова Харг и удары по подземным ядерным объектам.

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