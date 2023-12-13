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Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проходит испытания для Тихоокеанского флота

Новейший ледокол «Евпатий Коловрат» проходит испытания для Тихоокеанского флота

 В отделе информационного обеспечения ТОФ сообщают, что новейший дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М проходит завершающий этап государственных испытаний перед введением в корабельный состав Тихоокеанского флота (ТОФ), передает ТАСС.

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