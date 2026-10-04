Системы ПВО уничтожили пять дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны.
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