В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ. Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции.
Турецкие гайнутдиновцы
Комментарии
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Evgenija Palette
Ну, "повернули" в ХАЛИФАТ В РОССИИ...
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5 час.
Evgenija Palette
Нашим мужикам, бегающим от алиментов, только официального многоженства не хватает... (Хотя, есть опасность, что тогда они вообще станут никому не нужны... ЖЕН И ДЕТЕЙ НАДО СОДЕРЖАТЬ... Что нашим альфонсам - невдомек)...
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5 час.
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