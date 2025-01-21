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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Evgenija Palette
    Нашим мужикам, бегающим от алиментов, только официального многоженства не хватает... (Хотя, есть опасность, что тогда...Турецкие гайнутди...
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  • Аркадий Шацкий
    Ну он хотя бы понимает что идёт Игра, только место азеров в ней не понял.О следе ГУР Украи...

Турецкие гайнутдиновцы

Турецкие гайнутдиновцы

В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ. Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Ну, &quot;повернули&quot; в ХАЛИФАТ В РОССИИ...
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5 час.
Evgenija Palette
Нашим мужикам, бегающим от алиментов, только официального многоженства не хватает... (Хотя, есть опасность, что тогда они вообще станут никому не нужны... ЖЕН И ДЕТЕЙ НАДО СОДЕРЖАТЬ... Что нашим альфонсам - невдомек)...
Ответить
5 час.

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