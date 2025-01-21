Турецкие гайнутдиновцы

Evgenija Palette

Нашим мужикам, бегающим от алиментов, только официального многоженства не хватает... (Хотя, есть опасность, что тогда они вообще станут никому не нужны... ЖЕН И ДЕТЕЙ НАДО СОДЕРЖАТЬ... Что нашим альфонсам - невдомек)...