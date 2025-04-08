Капканы на суше и на море: СПГ из России со всех сторон обложили красными флажками

Сергей Ветчинин: Следить за газовозами гораздо проще, чем за нефтяными танкерами, их мало Георгий Смирнов Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Сергей Ветчинин Аналитики Reksoft Consulting в исследовании, с которым ознакомился РБК, прогнозируют, что диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) становится все более актуальной задачей для российского экспорта, поскольку страна рискует столкнуться с прекращением закупок со стороны Евросоюза.