❗️ Еще три села Красногвардейского района включили в зону техногенной ЧС По информации главы местной администрации Василия Грабована, в список вошли сёла Курганное, Ровное и Удачное.
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❗️ Еще три села Красногвардейского района включили в зону техногенной ЧС По информации главы местной администрации Василия Грабована, в список вошли сёла Курганное, Ровное и Удачное.