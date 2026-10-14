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У штаб-квартиры нефтегазовой компании Saudi Aramco в Дахране произошли взрывы

У штаб-квартиры нефтегазовой компании Saudi Aramco в Дахране произошли взрывы

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную из Йемена по городу Дахран в Саудовской Аравии, где расположена штаб-квартира нефтегазовой компании Saudi Aramco.

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