Изнасилование девочки заставило евреев испугаться за свое будущее в европейской стране

Евреи задаются вопросом о своем будущем во Франции на фоне опасений по поводу роста экстремизма. Предполагаемое изнасилование 12-летней девочки в результате предполагаемого антисемитского нападения усугубляет «очень сложную обстановку» в преддверии выборов в Пятой Республике.
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