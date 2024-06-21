Изнасилование девочки заставило евреев испугаться за свое будущее в европейской стране

Евреи задаются вопросом о своем будущем во Франции на фоне опасений по поводу роста экстремизма. Предполагаемое изнасилование 12-летней девочки в результате предполагаемого антисемитского нападения усугубляет «очень сложную обстановку» в преддверии выборов в Пятой Республике.