Медвежий угол
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Медвежий угол

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Массовая драка дальнобойщиков после спора о войне: Погиб украинец

Массовая драка дальнобойщиков после спора о войне: Погиб украинец

Все начиналось вполне безобидно. Прямо как в присказке: встретились как-то поляк, чех, украинец и узбек.

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Комментарии
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Nata
У нас же есть поговорка : &quot;Двое дерутся - третий не лезь!&quot;
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12 час.
Владимир Байденюк
Узбек скорее всего не рассчитал и глубоко воткнул нож в пузо тупорылому кастрюлеголовые. Хотел просто уколоть что бы тот перестал бить чеха и поляка ногами и головой об стену. Жаль узбека искренне. Хохла не жалко вообще никому потому как большая половина из них дебилы от рождения. А вот узбеки они молодцы и трудяги. Они урюк выращивают и дыни)). А вот от хохлов вообще никакой пользы, они толка Европу защищают и больше никакой &quot;пользы&quot; от них нет. Как крысы разбежались по всему свету и &quot;защищают&quot;))
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10 час.
Балу -
Он не погиб... Он подох, как собака бешеная...
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2 час.

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