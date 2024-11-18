Массовая драка дальнобойщиков после спора о войне: Погиб украинец

Владимир Байденюк

Узбек скорее всего не рассчитал и глубоко воткнул нож в пузо тупорылому кастрюлеголовые. Хотел просто уколоть что бы тот перестал бить чеха и поляка ногами и головой об стену. Жаль узбека искренне. Хохла не жалко вообще никому потому как большая половина из них дебилы от рождения. А вот узбеки они молодцы и трудяги. Они урюк выращивают и дыни)). А вот от хохлов вообще никакой пользы, они толка Европу защищают и больше никакой "пользы" от них нет. Как крысы разбежались по всему свету и "защищают"))