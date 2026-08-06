Как внимание к деталям превращает кухню в любимое сердце дома

Почему одни кухни кажутся лишь местом для готовки, а в других хочется задержаться подольше с чашкой чая, даже если площадь совсем скромная? Долгое время я считала, что всё упирается в квадратные метры и стоимость гарнитура.
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