Детские «квадраты» должны продавать по единым правилам

Продажа квартир и домов с долями несовершеннолетних происходит только с разрешения органов опеки и попечительства, которые должны проследить, чтобы условия жизни детей не ухудшились, а их права никто не ущемил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии