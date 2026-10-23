Проект «Пятая колонна»: «абсолютное вырождение» - Егор Крид снялся в майке с лицом зверски замученного фашистами героя фильма «Иди и смотри» Егор Крид снялся в майке с лицом зверски замученного фашистами героя фильма «Самое страшное кино о войне» превратилось в клип «Милый ублюдок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кто провалил закон о запрете депутатам иметь недвижимость за рубежом?
- «Я не пересяду с Тойоты на ваше непонятное»: депутат Колесников обругал полосы для автобусов, мешающие ему ездить
- «Отдай всё, что есть!»: во дворе нового ЖК в Ростове двое приезжих пристали к школьникам, а закончилось всё по их плану
Свежие комментарии
- План уничтожения ...
- Многие говорят - ...
- ВМ Нельзя победить в...
Тварь конченная.
А то что этот ублюдок исполняет со сцены - это сверх цинизма и пошлости. А где у нас Минкульт, как это можно позволить исполнять со сцены. Идет полное разложение молодежи. Вседозволенность зашкаливает
Козел!
Дебил с больной головой!.. Что-то стало появляться всё больше не тех дверей, в которые они шастают туда-сюда.… Деньги прожигают мозги?
Я всегда была уверена что Крид идиот и дурак. Вся его популярность дутая, кто его на тв вытаскивал козлы и предатели, тупые продюссеры, всё делают для отупления молодёжи . Надо менять весь менеджмент и всё руководство тв каналов
Ублюдок.
Сколько раз смотрела этот фильм и столько раз покрывалась мурашками и пила успокоительное, а этому недоумку и всех причастных к этому действию пожелаю сгнить без упоминания о них