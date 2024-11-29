Шестой школьный день.

16 ноября 2024 года в рамках шестого школьного дня ´День трудового воспитания и профессиональной ориентации´ для учащихся 1-4 классов ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´проведена конкурсная программа ´Профессии моего края´ .
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