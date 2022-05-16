Большинство легионеров останутся в «Зените», они вполне обойдутся без Лиги чемпионов

Что будет с легионерами «Зенита» по завершении сезона, все ли они покинут берега Невы? Мнение на этот счет в интервью «Спорт уик-энду» высказал экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин.
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