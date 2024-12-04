Раскрыта причина ареста бывшего замминистра транспорта России по делу о мошенничестве

У бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова имеется вид на жительство в Израиле, из-за которого суд принял решение взять его под стражу на период расследования уголовного дела о мошенничестве.
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