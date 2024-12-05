Как упавший в Якутии метеорит поможет учёным больше узнать о Солнечной системе

Вечером вторника Сеть облетела новость о вошедшем в атмосферу Земли в районе Якутии объекте. Пользователи соцсетей активно делились видео, на которых была запечатлена яркая вспышка в ночном небе и последующее падение небесного тела.
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