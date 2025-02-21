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Врач Иванов: следующий подъем заболеваемости ОРВИ придется на конец зимы

Врач Иванов: следующий подъем заболеваемости ОРВИ придется на конец зимы

На конец зимы – начало весны прогнозируется следующий подъем заболеваемости ОРВИ. Это характерно для каждого сезона, так как способствуют такой ситуации ослабленный иммунитет россиян и погодные изменения, рассказал RT врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

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