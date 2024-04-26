Семейные разборки.

Не читайте "советских газет" ! "Ну а если других нет?" Все равно не читайте!)))

Владимир Петров

Не смотрю Соловьёва. Просто неинтересно. Все гости студии умны и компетентны - просто ход истории от них не зависит. Что-то говорят, порой дельное, порой не очень - а война идёт как-то. Против НАТО в тени цензуры - кроваво, героически и победоносно.