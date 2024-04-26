Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Семейные разборки.

Семейные разборки.

А поговорить? Не, ну я так не играю. В нормальных семьях муж с женой посуду бьют не из-за высказываний Соловьева или реплик Шахназарова.

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Комментарии
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Лиза
полностью согласна.
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1 д.
vagas Karlito
Не читайте &quot;советских газет&quot; ! &quot;Ну а если других нет?&quot; Все равно не читайте!)))
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1 д.
Владимир Петров
Не смотрю Соловьёва. Просто неинтересно. Все гости студии умны и компетентны - просто ход истории от них не зависит. Что-то говорят, порой дельное, порой не очень - а война идёт как-то. Против НАТО в тени цензуры - кроваво, героически и победоносно.
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22 час.

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