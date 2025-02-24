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RT Russia

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Каллас — о заявлениях США по Украине: видны «российские нарративы»

Каллас — о заявлениях США по Украине: видны «российские нарративы»

В заявлениях администрации Соединённых Штатов заметны «российские нарративы», сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

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Комментарии
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Eduard
Хуторская свинья,
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21 час.
Eduard
Крадут чужие деньги,но не видят ничего в бтом противозаконного.Придумывают теории,как красть и быть не поймаными,тем более властт они.Перед законом все равны!
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21 час.
Eduard
СЩА И РОССИЯ две огромные страны,а вы кто?Убогое племя крестьян живущих на всем чужом.Кроме молока,всё чужое!
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21 час.
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