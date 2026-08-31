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В Минобороны Румынии сообщили об отсутствии признаков готовности России напасть на страны НАТО

В Минобороны Румынии сообщили об отсутствии признаков готовности России напасть на страны НАТО

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце сообщил о своей вере в то, что Россия не намерена атаковать страну-члена НАТО.

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