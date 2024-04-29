Зосима Пчельник и Вальпургиева ночь: какие народные праздники отмечали на Руси 30 апреля Анастасия АндрееваВ России 30 апреля отмечали память Зосимы Соловецкого, основателя Русской церкви, и святой Вальпургии, которую почитали прихожане римско-католической церкви.
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