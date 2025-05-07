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Названы продолжающие воровать электричество даже в выключенном состоянии приборы

Названы продолжающие воровать электричество даже в выключенном состоянии приборы

Даже когда техника не работает, а просто подключена к розетке, она может незаметно расходовать электроэнергию — это явление называют «фантомным» потреблением, сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

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Комментарии
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НК
Николай Кирбитов
На Кавказе электричество не воруют,а просто не платят,а мишустин им списывает, также и газ.
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11 час.
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