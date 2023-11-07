В Кении могут продвинуть законопроект о криптовалюте

Ассоциация блокчейнов Кении (BAK) недавно заявила, что Департаментский комитет национальной ассамблеи по финансам и национальному планированию объявил о планах разрешить ей разработать законопроект о поставщике услуг виртуальных активов.
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