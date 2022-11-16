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Kyodo: G7 готовит экстренную встречу лидеров в связи с падением ракеты в Польше

Kyodo: G7 готовит экстренную встречу лидеров в связи с падением ракеты в Польше

Агентство Kyodo, ссылаясь на японский правительственный источник, заявило, что страны «Семерки» готовят экстренную встречу лидеров на фоне случившегося инцидента в Польше на границе с украинским государством, где, как утверждается, упала ракета.

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