В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит ждать в этом вопросе быстрых результатов.