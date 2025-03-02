В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит ждать в этом вопросе быстрых результатов.
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