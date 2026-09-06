Минниханов: Труд нефтяников остается основой укрепления потенциала Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с Днем нефтяника.
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