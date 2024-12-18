Убийство генерала РХБЗ Кириллова - предупреждение Трампу: Пинчук указал на прямую связь

АЖ

Александр Жигилий

Представляете до чего мы докатились со своими торгашескими подходами в управлении страной! У нас свободно и беспрепятственно иностранные спецслужбы ликвидируют на выбор, кого пожелают- политика, общественного деятеля, чиновника, носителя секретов государства.... В общем любого! А спецслужбы, которых с стране миллионы по численности( их более, чем в два раза больше чем в СССР) получают исправно деньги налого плательщиков, отлавливают на митингах и демонстрациях( почти &quot;преступников) демонстрируя знания и умения, а в реальности, увы, полный непрофессионализм, при том везде, как показала жизнь в реалиях! Скольких людей потеряно в России за последние годы с помощью спецслужб Запада в основном с Украины? Можно долго перечислять. Это говорит о многом, об очень многом... Кто нибудь задумывался над примерами, как Саакашвили придя к власти в Грузии очень быстро самую коррумпированную полицию превратил практически в идеальную, в которой взятка-это преступление изначально? Как в Украине после переворота была проведена так называемая &quot;люстрация&quot;, или по другому полиграф лояльности и предательства того, или иного на выбор чиновника! А у нас в период СВО даже на заявление СМИ Запада о том, что они через пару часов знают о чем было в Генштабе и Минобороне обсуждалось и какие решения приняты, а с их слов, наши войска об этом узнают через пару дней только!!!!!! А после этого спецслужбы провели через полиграф такую работу? Конечно нет! Вот отсюда корни коррупции, предательства, торгашества секретами страны.... Видимо боятся проводить по причине того, что некому будет работать в тех ведомствах, где пропустят через полиграф??? Скорее всего так и есть! Вот поэтому и такая свобода любым терактам, диверсиям, поджогам , саботажам у нас это вольница для западных спецслужб, так как бизнес, недвижимость, расчётные счета- все на Западе !!! А раз это все на Западе, так кому служат и на кого работают такие людишки??? А кто то из них участник СВО??? А за кого тогда и за что отдают свои жизни наши парни на СВО, если у нас Ивановы, Чубайсы и им подобные творят со страной то, что хотят сами, или их хозяева на Западе и при том &quot;все по закону&quot; в нашей стране с &quot;нечаянной коррупцией&quot;!!! Вот в этом вся именно &quot;справедливость&quot; в Раше.