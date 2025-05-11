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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба повторил рекорд Лоськова, набрав 254-е очко в чемпионате России

Дзюба повторил рекорд Лоськова, набрав 254-е очко в чемпионате России

Сегодня форвард «Акрона» сделал ассист в матче с «Ахматом» в 28-м туре Мир РПЛ (2:1, первый тайм). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов за карьеру набрал 255 (120+135) очков в чемпионате России – больше всех.

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