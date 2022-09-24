В МИД КНР отношения США и Китая назвали критическим

Критический этап переживают сейчас китайско-американские отношения, это происходит из-за политики США, Вашингтону надо извлечь из этого уроки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену, 24 сентября сообщил МИД КНР.