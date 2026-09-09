Рисунки талантливых детей составили экспозицию на Фонвизинской

В помещении Объединения культурных центров СВАО на улице Фонвизина, 13 открыта трогательная выставка детских рисунков «Солидарность и безопасность».
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